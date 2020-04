Álex O'Dogherty, el artífice de la vuelta 'virtual' de 'Cámera café' 11 años después: "La respuesta de la gente ha sido alucinante"

¿Cómo saltarse el confinamiento?, este es el dilema del último y divertido 'sketch de 'Cámera café' . "Julián que he descubierto un bar que abre de 'strangis', le dice Jesús Quesada (Arturo Valls) a su compañero de oficina Julián , interpretado por Carlos Chamorro : "A ver Jesús, que no podemos salir de casa y si nos pillan...". Así empieza el vídeo en el que los icónicos personajes quieren concienciar a todo el mundo de que se tienen que quedar en casa durante el confinamiento.

¿Y qué pasa a continuación? Pues que Jesús (Arturo Valls) no se da cuenta que ha abierto el chat de la oficina y poco a poco todos sus compañeros se han ido colando en él para dar su punto de vista al respecto. Porque los 17 han querido volver con más fuerza que nunca a través de esta iniciativa, y es que 11 años después sigue viva la esencia de esta serie que Telecinco emitió entre 20005 y 2009 , y que ahora ha regresado a Factoría de Ficción con la reposición de todos los capítulos.

El artífice de esta vuelta ha sido Álex O'Dogherty . "Estaba viendo vídeos de otros compañeros de series que habían grabado cosas juntos y pensé: 'Jo, si hiciéramos uno del Camera sería la bomba", nos cuenta el actor, y el resto vino rodado y muy rápido. "Al principio pensé: 'Qué buena idea sería juntarnos, pero a ver quién pone de acuerdo a 17… ' . Pero entonces se me ocurrió la idea de qué Jesús (Arturo Valls) se intentaba saltar el confinamiento para tomarse unos 'colococos' y la idea de que se confundía de chat, y me senté a escribirlo", relata Álex O'Dogherty. Y en 20 minutos lo tuvo listo: "Una vez con el guión escrito… ya tenía que sacarlo adelante", añade.

El siguiente paso fue llamar a Arturo Valls, "le encantó la idea", confiesa el actor y músico, "así que me puse manos a la obra a llamar uno por uno a los 16. A todos les pareció genial, así que me puse a pensar cómo grabarlo", explica. Aunque todos estaban en sus casas confinados no parecía difícil hacerlo, solo tenía que darles a cada uno de ellos unas instrucciones sobre su personaje. "Luego se lo mandé a mi amigo Alejandro Legido, montador de todos mis videoclips con la Bizarrería, y lo editó así de bien", cuenta Álex.